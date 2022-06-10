Büyükşehirden Minikler Atletizm Şenliği - Haberler

Denizli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde atletizme ilgi duyan 8-11 yaş arasındaki 410 çocuğun katıldığı Minikler Atletizm Şenliği düzenledi. 270 sporcunun ilk kez yer aldığı müsabakalarda çocuklar kıyasıya mücadele etti.

" Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak" sloganı ile 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde Minikler Atletizm Şenliği düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi' ve Atletizm Sahası'nda gerçekleşen müsabakalara 8-11 yaş aralığında toplam 410 sporcu katıldı. Küçük sporculardan 270'i müsabakalarda ilk kez ter dökerken, 60 m sprint, fırlatma topu, uzun atlama, yüksek atlama, 400 m sprint ve 600 m sprint disiplinlerinde yarışlar yapıldı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini verdi. Özellikle gençlerin ve çocukların en az bir dalda spor yapması gerektiğini kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı Özer, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca Minikler Atletizm Şenliği'nde yarışan tüm sporculara katılım belgesi verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor