Büyükşehir yüzme takımı başarıya doymuyor - Haberler

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Çanakkale'de düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarında 3 altın, 7 gümüş madalya kazandı. Branşlarda en az iki baraj geçen 15 sporcu toplamda 26 madalya alırken, 4 x 50 serbest bayrak erkek takımı genel sıralamada Türkiye 4'ncüsü oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları hafta sonu Çanakkale'de yapıldı. Müsabakalara 15 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Osman Yağız Gökgöz 200 metre serbest stil, Mehmet Eren Aytekin 50 metre kurbağa stil, Mehmet Sarhanlı ise 100 metre sırt stilde altın madalya kazandı. Takım yarışlarında Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımının başarılı sporcuları, 4x50 metre karışık mix bayrak takımı, 4x50 metre serbest mix bayrak takımı ve 4x50 metre serbest bayrak takımı müsabakalarda toplamda 7 gümüş madalya almaya hak kazandı. Katıldıkları branşlarda en az iki baraj geçen 15 sporcu toplamda 26 madalya kazanırken, 4 x 50 metre serbest bayrak erkek takımı genel sıralamada Türkiye 4'ncüsü, 4x50 karışık mix bayrak takımı genel sıralamada ise Türkiye 7'ncisi oldu.

"Çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

15 sporcunun tamamının madalya aldığı müsabakalardan başarı ile dönen küçük sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çanakkale'de gerçekleşen müsabakalarda bizleri gururla temsil eden yarınımızın sahibi bizim çocukları ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az, onların yanında olmaya ve her türlü imkanımızı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor