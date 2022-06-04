Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü - Haberler

Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, Isparta'da düzenlenen Gül Festivalinin başlangıç yarışında 3 bin metre 50 yaş üstü klasmanında altın madalya kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, Isparta'da düzenlenen Gül Festivalinin başlangıç yarışında 3 bin metre 50 yaş üstü klasmanında altın madalya kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldığı yarışlarda madalyaların sahibi oluyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin veteran sporcusu Ali Turan, Isparta'da Gül Festivali çerçevesinde düzenlenen koşularda önemli başarı elde etti. Atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, yarıştığı 50 yaş üstü kategorisi 3 bin metre koşusunda altın madalya alarak 1'inciliğin sahibi oldu. Turan ödülünü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenci'nin elinden aldı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Spor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Isparta Spor Haberler

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