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Büyükşehir sporcusu Fas'tan dereceyle döndü

Büyükşehir sporcusu Fas'tan dereceyle döndü

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu, Fas'ta düzenlenen Premier League Şampiyonasında +84 kilogramda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu, Fas'ta düzenlenen Premier League Şampiyonasında +84 kilogramda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fas'ta düzenlenen Premier League Şampiyonası'na katılan başarılı sporcu, +84 kilogramda üçüncülük elde etti. Milli Takım bünyesinde şampiyonaya katılan sporcu, zorlu rakiplerine karşı mücadele vererek, bronz madalyaya uzandı. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Başkent Rabat'ta gerçekleştirilen şampiyonaya, sporseverler yoğun ilgi gösterdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Fas Spor Haberler

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