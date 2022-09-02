Son Dakika | Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları 9 Ayda 180 Madalya ve Kupa Kazandı

Son dakika haberler... Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları deneyimli antrenörleriyle katıldıkları ulusal, uluslararası turnuva ve müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Büyükşehir sporcuları, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar geçen 9 aylık dönemde değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etti.

Muğla Büyükşehir sporcuları, okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engelli okçuluk dallarında toplamda 41 altın, 34 gümüş, 45 bronz madalya ile 24 altın, 15 gümüş ve 21 bronz kupa kazandı.