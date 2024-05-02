Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay, 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Yeşilay, "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganı ile 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde eş zamanlı başlayacak ülke çapındaki organizasyonun Kayseri ayağı Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

5 Mayıs pazar günü saat 10.30 başlayacak tur, 7,5 kilometrelik parkurda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tamamlanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe 16 yaş ve üzeri vatandaşlar kayıt yaptırabilecek,18 yaşından küçük katılımcılar ise velisi nezaretinde katılım sağlayabilecek.

Bisikletseverler kendi bisikletleri ile katılabilecek, dileyen vatandaşlar ise Spor AŞ'nin etkinlik için dağıtacağı bisikletleri kullanabilecek.