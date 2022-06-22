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Büyükşehir Spor A.Ş.'den bir ilk: 'Akşam Sporu'

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir Spor A.Ş.'den bir ilk: 'Akşam Sporu'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki spor faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, çeşitliliğini de arttırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki spor faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, çeşitliliğini de arttırıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bir ilke imza atılarak akşam sporu etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de sporu bir yaşam şekli haline getirmeyi amaçlayan, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş., gerçekleştirdiği birbirinden anlamlı etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş. sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla bir ilke daha imza attı. Talas Paraşüt İndirme Pisti'nde akşam yapılan ve katılımın yoğun olduğu akşam sporu etkinliğinde, Spor A.Ş. görevlileri eşliğinde aerobik ile başlayan spor aktivitesi, step ve drumstick ile devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren keyif dolu sağlıklı etkinlikte yüzlerce vatandaş spor yaptı. Hem eğlenceli vakit geçiren hem de spor yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde ter attı. İlgi gören ve ilk defa gerçekleştirilen akşam spor etkinliği devam edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Spor Haberler

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