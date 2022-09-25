Büyükşehir pehlivanlarının sırtı yere gelmiyor Spor Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, İstanbul'da katıldıkları Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde şampiyonluklar elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, İstanbul'da katıldıkları Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde şampiyonluklar elde etti. 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri'ne katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi pehlivanları, birbirinden önemli başarılar elde etti. İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen müsabakalara toplamda 568 pehlivan katılırken, sporcularımızdan Rıdvan Kaya başaltı boyunda birinci olarak altın madalyaya uzandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda, Fahrettin Çelik teşvik boyunda birinci, yine aynı boyda Ferhat Duman ise üçüncülük elde etti. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sakarya Büyükşehir Belediyesi İstanbul Eylül Spor Haberler

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