Haber : Büyükşehir okçusu Türkiye şampiyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir okçusu Türkiye şampiyonu

 - Güncelleme:
Büyükşehir okçusu Türkiye şampiyonu

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 13-14 Yaş Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak 688 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı yarışmada Büyükşehir Okçusu Gözde Gedikoğlu Türkiye 6'ncısı oldu. Ecesu Demircan ve Gözde Gedikoğlu İstanbul' da yapılacak olan Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Türkiye Muğla Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title