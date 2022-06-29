Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu - Haberler

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Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarılar ile Türkiye'nin gururu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarılar ile Türkiye'nin gururu oldu.

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Büyükşehir Okçusu Emircan Haney'in bulunduğu Erkek Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu. Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağa Fransa'nın Başkenti Paris'te yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu olurken, Emircan Haney'in bulunduğu erkek Milli Takımı ikinci oldu.

Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupasında kadın Milli Takımı Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Songül Lök'ün yanı sıra Yeşim Bostan Uçar ve Ayşe Bera Süzer'den oluştu. Kadın Milli Takım Büyük Britanya ile karşılaştı. Kadın Milli Takım Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya Okçuluk Kupasında Erkek Milli takımı Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Emircan Haney'in yanı sıra Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'dan oluştu. Finalde Fransa ile karşılaşan Erkek Okçu Milli Takımı karşılaşmadan 233'e 229 mağlup ayrılarak Dünya ikincisi oldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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