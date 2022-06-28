Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcuları, Okçuluk Dünya Kupası'ndan Madalyayla Döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcuları, Okçuluk Dünya Kupası'ndan Madalyayla Döndü

ANKA - Spor
 - Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcuları, Okçuluk Dünya Kupası'ndan Madalyayla Döndü

Başkent Paris’te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası’nın üçüncü ayağında, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu Songül Lök’ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.  Büyükşehir’in bir başka sporcusu Emircan Haney ise Erkek Milli Takımı ile dünya ikincisi oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu.  Büyükşehir'in bir başka sporcusu Emircan Haney ise Erkek Milli Takımı ile dünya ikincisi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Kadın Milli Takımı'nı; Songül Lök'ün yanı sıra Yeşim Bostan Uçar ve Ayşe Bera Süzer temsil etti. Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkek Milli Takımı ise Emircan Haney'in yanı sıra Batuhan Akçaoğlu ve  Yakup Yıldız'dan oluştu. Finalde Fransa ile karşılaşan Erkek Okçu Milli Takımı, karşılaşmadan 233'e 229 mağlup ayrılarak dünya ikincisi oldu.

ANKA / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title