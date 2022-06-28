Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Sporcuları, Okçuluk Dünya Kupası'ndan Madalyayla Döndü

Başkent Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu oldu. Büyükşehir'in bir başka sporcusu Emircan Haney ise Erkek Milli Takımı ile dünya ikincisi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Kadın Milli Takımı'nı; Songül Lök'ün yanı sıra Yeşim Bostan Uçar ve Ayşe Bera Süzer temsil etti. Kadın Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkek Milli Takımı ise Emircan Haney'in yanı sıra Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'dan oluştu. Finalde Fransa ile karşılaşan Erkek Okçu Milli Takımı, karşılaşmadan 233'e 229 mağlup ayrılarak dünya ikincisi oldu.

ANKA / Spor