Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3'ncüsü oldu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Ali Eren Uluskarya Türkiye 3'ncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli'deki şampiyonada U11 ve U13 kategorilerinde 16 sporcu dereceye girdi.

Türkiye'nin değişik illerinden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Eren Uluskarya şampiyonada 15 karşılaşmaya çıktı. 15 maçta 13 galibiyet alan Ali Eren Uluskarya Türkiye 3'üncüsü oldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor