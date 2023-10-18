Büyükşehir Kağıtspor'da İbrahim Erçin başkanlığa seçildi

Büyükşehir Kağıt spor'da başkanlığa İbrahim Erçin seçildi.

Her biri branşında uzman antrenörler rehberliğinde profesyonel sporcular yetiştiren, Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına hazırlayan Kağıt spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu SEKASEM'de gerçekleştirildi. Genel kurulda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor Kulüp Başkanlığına İbrahim Erçin seçildi. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üye seçimlerinin de yapıldığı genel kurulda Ali Yeşildal görevi İbrahim Erçin'e teslim etti.

Kağıt spor Kulübü Başkanlığına seçilen İbrahim Erçin, "Spor kenti Kocaeli vizyonuna uygun olarak okullarımız, üniversitelerimiz, spor okulları, mahalle spor kulüpleri iş birliğinde hep beraber amatör spor ve sporcuların gelişimini sağlayacağız. Kocaeli'nin sporcu yetiştirme merkezi olmasına yönelik yapılandırma çalışmalarında aktif olarak yer alıyoruz" dedi.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleriyle denetim kurulu delegelerinin seçimleri yapıldı. Genel kurul sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu asıl listesi şu şekilde belirlendi; Kulüp Başkanı: İbrahim Erçin, Yönetim Kurulu: Fatih Özkaraaslan, Galip Şentürk, Erhan Öztürk, Ali Bilgi, Alparslan Arslan, Murat Sandalcı, Sezer Ceyhan, Ramazan Kocabıyık, Mehmet Demirel, Burhan Zeydal. - KOCAELİ