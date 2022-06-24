Büyükşehir'in ev sahipliğinde uluslararası turnuva

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle Kayseri'ye kazandırılan ve kenti olimpik okçuluk ile atçılığın merkezi haline getirecek Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinde, Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanarak kentin gözde spor merkezi haline gelen Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinde Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara İsviçre, İngiltere, Fransa, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 50 sporcu katıldı.

Yabancı sporcular şehrin tarihine, kültürüne hayran kaldı

Sancakbeyi Uluslar Kupası'na katılan yabancı sporcular, medeniyetler şehri Kayseri'nin tarihine, kültürel yapısına övgüler yağdırarak, hayran kaldıklarını ifade ettiler. Atlı sporların gözde merkezi haline gelen Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisinin fiziki yapısını çok beğendiklerini söyleyen sporcular, tesisin çok donanımlı olduğunu dile getirdiler. Ayrıca Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleşen turnuvada yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler.

Turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin, ticaretin, sanayinin, kültürün, sağlığın ve turizmin merkezi olduğunu ve aynı zamanda Kayseri'yi sporun da merkezi yapmak için şehirde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri'de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için birçok çalışma yapıyoruz. Şehrimize yeni tesisler kazandırarak, kent gençliğinin hizmetine sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakmak. Bunun için yeni projeler üretmeye ve bu doğrultuda yapılan projelere destek vermeye devam edeceğiz. Dereceye giren yarışmacıları da tebrik ediyorum." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor