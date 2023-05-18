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Büyükşehir hentbolun yarı finaldeki rakibi Beşiktaş

Büyükşehir hentbolun yarı finaldeki rakibi Beşiktaş

Spor Haberleri

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde adını Play-Off yarı finaline yazdıran Büyükşehir hentbolun rakibi Beşiktaş oldu.

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde adını Play-Off yarı finaline yazdıran Büyükşehir hentbolun rakibi Beşiktaş oldu.

Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Play-Off Çeyrek Final karşılaşmalarında rakibi Mihalıcçık Spor Kulübü'nü iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdıran Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımının rakibi belli oldu. Çeyrek final eşleşmesinde Nilüfer Belediyesi'ni saf dışı bırakan son Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Büyükşehir hentbolun Play-Off yarı final eşleşmesindeki rakibi oldu. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Kütahya Spor Haberler

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