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Büyükşehir Hentbol Takımı Ulusal Hentbol Turnuvasını Kazandı

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Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Hentbol Turnuvasında Konya BSK'yı 37-25'lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı averajla turnuvanın kazananı oldu.

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Hentbol Turnuvasında Konya BSK'yı 37-25'lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı averajla turnuvanın kazananı oldu.

Sakarya'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Hentbol Turnuvası sona erdi. Ligin son şampiyonu Beykoz Belediyesi, lige yeni yükselen Konya BSK ve Sakarya Büyükşehir Hentbol takımının katıldığı turnuvayı son maçta Konya BSK'yı 37-25 mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı şampiyon olarak tamamladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Konya Spor Haberler

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