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Büyükşehir Hentbol Takımı, Spor Toto deplasmanında galibiyet arayacak

Spor Haberleri

Büyükşehir Hentbol Takımı, Spor Toto deplasmanında galibiyet arayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında ligin köklü ekiplerinden Spor Toto'ya konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında ligin köklü ekiplerinden Spor Toto'ya konuk olacak. Bugün Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında ligin köklü ekiplerinden Spor Toto'ya konuk olacak. Bugün Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'da başlayacak. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde oynadığı Beykoz Belediyesi, Mihalıççık ve Ümraniye Belediyesi'ni mağlup ederek sezona harika bir başlangıç yapan Büyükşehir Hentbol, Spor Toto'yu da geçip galibiyet serisini sürdürmek istiyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Haberler

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