Büyükşehir hentbol seride 1-0 öne geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu Play-Off çeyrek final ilk karşılaşmasında Mihalıcçık Spor Kulübü'nü 24-41'lik skorla mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonu Play-Off çeyrek final ilk maçında Mihalıcçık Spor Kulübü'ne konuk oldu. Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Taner Günay, Dusan Medic, Mohammed Miri, Yuri Babenkov, Oleksandr Tuikin, Oğulcan Güney ve Çetin Çelik yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 12-19 önde kapattı. İkinci yarı sahada etkisini artıran, hücum ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Büyükşehir, sahadan 24-41 önde ayrıldı. Bu neticenin ardından Büyükşehir, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 17 Mayıs Çarşamba günü Sakarya'da oynanacak. Büyükşehir, kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak. - SAKARYA