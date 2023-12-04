Büyükşehir Hentbol, Bahçelievler Belediyesi'ni mağlup etti

Erkekler Hentbol Süper Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Büyükşehir Hentbol, Bahçelievler Belediyesi'ni 46-29'luk skorla mağlup etti ve 8. galibiyetini aldı.

Erkekler Hentbol Süper Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyesi'ni konuk eden Büyükşehir Hentbol, sahadan 46-29'luk skorla ayrılarak 8. galibiyetini aldı.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 10. Hafta karşılaşmasında Bahçelievler Belediyesi'ni konuk etti. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Çetin Çelik, Dragan Pavlovic, Adnan Tayfur, Atakan Şirin, Oğulcan Güney ve Onur Ersin 7'lisi ile başladı. Mücadelenin ilk yarısında hızlı hücumlarda bulduğu fırsatları değerlendiren Büyükşehir Hentbol, devre arasına 22-13 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı hücum ataklarıyla başlayan Sakarya temsilcisi, rakibini 46-29'luk bir skorla geçerek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. - SAKARYA