Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden başarılı sonuçlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında farklı illerde düzenlenen müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm, Güreş ve İzcilikte Muğla'yı başarıyla temsil ettiler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında farklı illerde düzenlenen müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm, Güreş ve İzcilikte Muğla'yı başarıyla temsil ettiler.

19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Antalya Manavgat'da gerçekleştirilen Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat 10. Yağlı Pehlivan Güreş müsabakasında mücadele eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eymen Efe Çeşte minik 1 kategorisinde üçüncü oldu. İzmir'de gerçekleştirilen "Turkcell U-16 / U-18 Türkiye Şampiyonası Bölgesel Seçme Yarışması'nda Atletizm branşında Muğla'yı Büyükşehir sporcusu Özge Türkmen temsil etti. Özge Türkmen turnuvada başarılı olarak 05-06 Ağustos 2023 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek olan U-16 Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Özge Türkmen 200 Metrede; 26.62 koşarak İzmir Bölge üçüncüsü, 4 Bölgede genel sıralaması Türkiye dördüncüsü, 4 Bölgede kendi yaş Grubu sıralaması Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren İzci ve Liderleri 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Samsun' da gerçekleştirilen Kurtuluşa İlk Adım Milli Kampı'na katıldı. - MUĞLA