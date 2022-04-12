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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtlarının başladığı bildirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maraton 9 Ekim 2022 Pazar günü koşulacak.

Şehrin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği Kayseri Yarı Maratonu, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcıların doğal ve kültürel mirası keşfetmesini amaçlıyor.

İlki geçen yıl düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'na, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Gaziantep ve Mardin gibi illerden ülkenin dört bir yanından elit sporcular da katılmıştı.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Pazar, Ekim, Yerel, Spor, Haberler

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