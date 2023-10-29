Büyükşehir Cumhuriyet Turnuvası bütün heyecanıyla devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşanması için 10 farklı branşta düzenlediği turnuva Okçuluk Yarışları ile devam etti. Yarışmada 76 sporcu hedefi 12'den vurmak için mücadele etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne özel voleybol, judo, basketbol, güreş, tenis, tekvando, badminton, masa tenisi, okçuluk ve yüzme olmak üzere 10 farklı branşta düzenlediği turnuvalar devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışları, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS) yapıldı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, sporcular ve aileleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ve Denizli Okçuluk Spor Kulübü olmak üzere 3 takımdan 76 sporcu hedefi 12'den vurmak için yarıştı. Bir süre karşılaşmaları izleyen Başkan Zolan daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun"

Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının coşkuyla kutlanması için düzenledikleri yarışlara katılan herkese teşekkür ederek, "İnşallah sizler daha güzel koşullarda ülkemizi, şehrimizi, kulüplerinizi temsil edeceksiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah onların emanetine, bayrağımıza, vatanımıza, Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah'ım yolumuzu açık etsin" diye konuştu. - DENİZLİ