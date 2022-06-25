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Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Sinem Oruç, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mücadele eden Sinem Oruç, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Sinem Oruç, Avrupa Şampiyonu olarak Konya'nın gururu oldu. Hırvatistan'ın Porec şehrinin ev sahipliğinde 40 ülkeden 189'u kadın 450'ye yakın judocunun katıldığı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Konya'yı Konya Büyükşehir Belediyesporlu Sinem Oruç temsil etti. İlk turu maç yapmadan geçen Oruç, 2'inci turda Alman, 3'üncü turda Yunan, çeyrek finalde Ukraynalı, yarı finalde Avusturyalı rakiplerine şans tanımadı. Finale kadar çıkmayı başaran başarılı judocu, final mücadelesinde de Fransız rakibini waza-ari puanlarıyla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, genç sporcunun Avrupa Şampiyonluğuna ulaşarak önemli başarıya imza attığını belirterek, "Türk bayrağını en üstte göndere çektirerek ülkemizin ve şehrimizin gururu olan sporcu kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Konya Spor Haberler

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