Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı Play-Off'a kaldı
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2023 sezonunun son maçında İpekyolu Belediyespor Kadın Futbol Takımını 2-1 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2023 sezonunun son maçında İpekyolu Belediyespor Kadın Futbol Takımını 2-1 mağlup etti.
Grubunu lider Vangücü Spor Kulübünün 3 puan gerisinde 2. tamamlayarak Play-Off mücadelelerine katılmaya hak kazanan kırmızı-siyahlılar, üst üste 2. sezonunda Play-Off mücadelelerinde yer alacak. 2022 sezonunda Siirt ilinde düzenlenen Play-Off finalinde Batman Kadın Futbol Takımına mağlup olarak 2. Lig fırsatını kaçıran kırmızı-siyahlıların yeni sezon Play-Off takvimi, önümüzdeki günlerde çekilen kuranın ardından belirlenecek. - VAN