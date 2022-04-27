Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı yoluna kayıpsız devam ediyor

VAN (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, sezonun 8. hafta müsabakasında Vangücü Kadın Futbol Takımını 5-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kadınlar Futbol 3. Liginde Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve namağlup şekilde devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, önemli bir virajdan da yara almadan kurtuldu. İŞGEM Semt Sahasında Vangücü Kadın Futbol Takımına konuk olan Van Büyükşehir Belediyesi, maçın ilk dakikalarında üst üste kalesinde 2 gol gördü. Daha sonra Aycan Arda'nın ceza sahası dışı ve kornerden attığı gollerle soyunma odasına eşitlikle giden kırmızı siyahlılar, maçın ikinci yarısında da ataklarını sürdürdü. Golcü Aycan'ın 3. golüyle üstünlüğü ele geçiren Büyükşehir, Berfin Demirel'in 63 ve 84. dakikalarında attığı gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı. Bu maçla puanını 18'e çıkartan Van Büyükşehir Belediyesi liderliğini sürdürdü. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor