Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ertelenen genel kurulu 3 Ağustos'ta yapılacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Ağustos'ta yapılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Ağustos'ta yapılacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Ağustos Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleştirileceği bildirildi. AA / Sagip Sezginer - Spor Erzurumspor Kulübü Kurban Bayramı Spor Haberler

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