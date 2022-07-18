Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ertelenen genel kurulu 3 Ağustos'ta yapılacak
AA - Sagip Sezginer - Spor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Ağustos'ta yapılacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Ağustos'ta yapılacak.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Ağustos Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.
AA / Sagip Sezginer - Spor