Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefini sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, Süper Lig hedeflerini sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Muzaffer Bilazer, ligin 32. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Beypiliç Boluspor ile yapılacak maçın hazırlıkları öncesinde kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Kadro kalitesinin iyi olmasına rağmen iyi yerde olmadıklarını belirten Bilazer, "7 maçımız var topladığımız 47 puan sezon başı bizim hedeflediğimiz, arzuladığımız puanın çok altında. Kadro kalitemizin de çok altında kaldı ama gelişmemiz içiz öz eleştiriyi yapmak lazım." dedi.

Bilazer, kalan haftalardaki puanları almak için ellerinden geleni yapacakların ifade ederek, "Ez azından bundan sonra alabileceğimiz 21 puan var. Bu puanları alıp ligin sonunu görmek istiyoruz. Artık play-off mu ilk iki mi olur bilmiyorum. İki hedefimizde devam ediyor. İlk iki biraz düşük ama ikisi de bir ihtimal ama biz sonuna kadar deneyeceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçmiş yıllarda pes etmeden mücadele etmediğini, bu sene de aynı şekilde davrandıklarını dile getiren Bilazer, şöyle devam etti:

"Erzurumspor 4-5 yıl bu şekilde lige çıktı ama hiç bir zaman pes etmedi şimdi de sezon sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Bir şekilde dik durup Erzurumspor'u hedeflediğimiz yere getirmeye çalışacağız. Son haftalarda ligin üst sıralarındaki takımlar bizimle birlikte ciddi puanlar kaybetti. Onlar da son ana kadar bu işi zorlayacaklar. Son haftalarda farklı skorlar çıkabilir. Biz de kazandığımız sürece bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz. İlk iki için ciddi yara aldık ama bunu önümüzdeki maçlarda tolere edebiliriz çünkü herkes puan kaybedebiliyor. "

MKE Ankaragücü gücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Novikovas'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Bilazer, futbolcunun milli takım antrenmanında tekrar sakatlandığını, takım antrenmanlarında ise bölüm bölüm katılım sağladığını, Beypiliç Boluspor maçından sonraki haftalarda takımla birlikte maçlara çıkabileceğini sözlerine ekledi.