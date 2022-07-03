Büyükşehir Belediye Erzurumspor genel kurulu 10 Temmuz'a ertelendi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 10 Temmuz Pazar gününe ertelendi.

Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Ahmet Dal, genel kurulda yaptığı konuşmada, takımın çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Çoğu takımın kadrolarını oluşturup sezona başladığını, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise hala belirsizliklerin olduğunu ifade eden Dal, bugün kulüp binasında söz konusu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için toplantı yapacaklarını ve sonuçları yarın açıklayacaklarını söyledi.

Bugüne kadar kulüpte görev alanların yanı sıra destek veren tüm taraftara teşekkür eden Dal, "Bugün adayımız yok, zaten delege listemizde maalesef yeterli çoğunluğu sağlayamadık. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen 2 gün önce kulübü ziyaret etti ve her zamankinden daha fazla kulübe destek vereceğini bildirdi. Sizlerin huzurunda onursal başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim." diye konuştu.

Dal, Erzurum'daki altyapıda oynayan sporculardan takıma almak istediklerini ve kulübün transfer yasağının da en kısa sürede kalkacağını belirterek, taraftarın desteğiyle yeniden şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını sözlerine ekledi.