Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0 - Haberler

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx) – Erkan Akbulut (xx), Bersan Dursun (xx)

SARI KARTLAR: Abdulkadir, Muhammed Gönülaçar ( Denizlispor )

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı geçen hafta matematiksel olarak garantileyen Altaş Denizlispor, sezonun son haftasında Play-Off oynamaya hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 4-0 yendi. Yeşil-siyahlılar maçın 19'uncu dakikasında Oğuz'la öne geçti: 1-0. Gökhan 25'inci dakikada Denizlispor adına ikinci golü kaydetti: 2-0. Müsabakanın 42'nci dakikasında sahne alan Ömer skoru 3-0 yaptı. İlk yarıyı 3 farklı galibiyetle tamamlayan Denizlispor 90+3'üncü dakikada Okan'la tabelayı 4-0'a getirdi. Bu sonuçla Denizlispor 2021-2022 sezonunu 49 puanla tamamladı. Konuk Erzurumspor ise 58 puanda kalmasına rağmen Play-Off'a kaldı. Sezonu 5'inci tamamlayan Erzurumspor, Play-Off'ta 4'üncü İstanbulspor'un rakibi oldu.