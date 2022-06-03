Büyükşehir Basket'in parolası mutlak galibiyet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir Basket'in parolası mutlak galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Büyükşehir Basket'in parolası mutlak galibiyet

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, 4 Haziran'da Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, 4 Haziran'da Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 92-87 kaybeden temsilcimiz, en az 6 sayı farkla galip gelmesi durumunda play-off oynayacak. Sıkı bir hazırlık içinde olan takımın parolası mutlak galibiyet.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü Play-Off için parkeye çıkıyor. 4 Haziran Cumartesi günü saat 15: 00'da Ankara MEB Beşevler Spor Salonunda karşılaşacağı Söğütsen Seramik'e karşı parolası mutlak galibiyet olan temsilcimiz play-off grubuna kalabilmek için en az 6 sayı farkla kazanmak zorunda.

Yapılan açıklamada, "Basketbol Kulübümüzün Cumartesi günü Ankara MEB Beşevler Spor Salonunda saat 15: 00'da karşılaşacağı Söğütsen Seramik maçı Play-Off gruplarına katılabilmek için son şansımız. İlk maçı kendi evimizde talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Deplasman karşılaşmasında 6 sayı ve üstü bir farkla kazanmamız halinde Balıkesir'de gerçekleşecek olan 2. Lige yükselme Play-Off gruplarına katılmaya hak kazanacağız. Mutlak galibiyet ile Ankara'ya uğurladığımız takımımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi basketbol Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title