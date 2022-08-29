Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı Spor Haberleri Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İstanbul'da başladı. Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, İstinye'de bulunan TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen organizasyon, 3 Eylül'de sona erecek. Kadın ve erkeklerde 250'şer bin lira para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda erkeklerde Marsel İlhan, Cem İlkel, Yankı Erel, Sarp Ağabigün, kadınlarda Melis Sezer, Başak Eraydın gibi yıldız isimler korta çıkacak. Toprak zeminde düzenlenecek ve toplam 103 sporcunun ter dökeceği organizasyonu tenisseverler, ücretsiz olarak takip edebilecek. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe İstanbul Türkiye Eylül Tenis Spor Haberler

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