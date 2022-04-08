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Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

AA - Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası-Akademi Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Ulusal Egemenlik Kupası Sakarya'da gerçekleştirilecek.

SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası- Akademi Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Ulusal Egemenlik Kupası Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde 16-17 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda sporcular, erkekler, kadınlar, master erkek-kadın, master mix, 23 yaş altı erkek-kadın, akademi erkek-kadın-master, deniz küreği kadın-erkek-master-mix, hafif kilo erkek-kadın kategorilerinde mücadele edecek.

1000 ve 2 bin metrede yapılacak mücadelelerde her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere kupa verilecek.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor

Akademi Türkiye, Türkiye, Sakarya, Kürek, Spor, Haberler

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