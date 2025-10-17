Haberler

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Öncesi Son Hazırlıklar Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç Nehri'nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları için sporcular son antrenmanlarını yaparak yarışa hazırlandı. Yarın saat 10.00'da başlayacak yarışlara yaklaşık 300 sporcu katılacak. Sporcular hedeflerini birincilik olarak belirtiyor.

Meriç Nehri'nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları öncesinde sporcular son hazırlıklarını tamamladı.

Sabahın erken saatlerinde nehir kenarına gelen sporcular antrenmanlarını yaparak yarışa hazırlandı.

Yaklaşık 300 sporcunun katılacağı yarışlar yarın saat 10.00'da başlayacak.

Sporculardan Zeynep Ersoy, sezonun son yarışına hazırlandıklarını söyledi.

Hedefinin iyi bir derece yapıp milli takıma girmek olduğunu belirten Zeynep, "Bugün son aşamaları gerçekleştirdik. Yarın yarışımız başlıyor. Kısa mesafe çekiyoruz. Yarış zamanı geldiği için kendimizi fazla yormuyoruz." dedi.

Sporculardan Nisan İper de hedefinin birincilik olduğunu ifade etti.

Sezonun iyi geçtiğini aktaran Nisan, "Hepimiz çok çalıştık. Şampiyon olarak geri dönmek istiyoruz. Son antrenmanımızda kendimizi yormadan hız çalıştık. Yarın zor geçecek. Onun için motivasyonumuzu yüksek tutarak kendimizi hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Beyza Kurtulmuş ise son antrenmanda kısa mesafede tempolu çalıştıklarını kaydetti.

Yarışa hazır olduğunu dile getiren Beyza, "Sezonumuzda martta Büyükler Türkiye Şampiyonası vardı, bu da kupası. Son sezon yarışımız. Burada güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezonumuzun sonuna kadar kamp yaptık. Çok çalıştık. Karşılığını almak için de buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Fevzi Ay Çakmak da hedefinin birincilik olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.