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Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası Kayseri'de Başladı

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Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri'de 50 şehirden sporcuların katılımıyla başladı. Şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazanacak.

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, Kayseri'de 50 şehirden sporcuların katılımıyla başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 114 kulüpten 431 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

7 Eylül'de sona erecek şampiyonada dereceye giren ve yeterli puanı toplayan sporcular, İstanbul'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin, AA muhabirine, Kayseri'ye Büyükler Türkiye Şampiyonası için geldiklerini söyledi.

Alt yaş gruplarının şampiyonalarını bitirdiklerini, Büyükler Türkiye Şampiyonası ile bu serideki etkinlik takvimini tamamlayacaklarını belirten Şahin, "Kayseri'nin ev sahipliğinde yaş gruplarının sonuncusu olan büyükler şampiyonasıyla bu seri sona erecek. 50 ilden 431 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonaya 114 kulüpten katılım var. İlk 8'e girecek sporcular, 10-13 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Victor Türkiye International Challenge 2024 Badminton Turnuvası'na başvuru yapabilecek. Ayrıca ilk 8'deki sporcular, milli takımda yer alabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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