Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı. Şampiyonaya 25 il ve 37 kulüpten toplamda 10 sıklette 307 sporcu katılım sağlıyor. İlk gününde 55, 63, 72, 82, 97 ve 130 kilogramlar yarışacak. Şampiyonanın resmi açılışı yarın yapılacak.

- Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

ORDU - Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen, Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 25 il ve 37 kulüpten toplamda 10 sıklette 307 sporcu katılım sağlıyor. Toplamda 3 gün sürecek olan şampiyonanın ilk gününde 55, 63, 72, 82, 97 ve 130 kilogramlar yarışacak.

Şampiyonaya Çorum'dan katılan Güreşçi Mustafa Tayyip Küçük, şampiyonanın güzel başladığını belirtti. Küçük, hedeflerinin madalyalar alıp, Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, katılım sağlayan tüm sporculara başarılar diledi.

Samsun'dan katılım sağlayan sporcu Hüseyin Avni Çil ise şampiyonanın heyecanlı ve güzel geçtiğini, rakiplerin birbirlerine denk olduklarını söyledi.

Öte yandan şampiyonanın resmi açılışı yarın saat 14.00'te yapılacak.