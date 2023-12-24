Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası Sonuçları
Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası'nda kadınlarda Alisa İsbir, erkeklerde ise Alp Eyüpoğlu şampiyon oldu. Turnuvada 14 ilden 130 sporcu mücadele etti.
Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası'nı, kadınlarda Alisa İsbir, erkeklerde ise Alp Eyüpoğlu kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre 14 ilden 130 sporcunun katıldığı organizasyon, Ankara'daki Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda yapıldı.
Sportoto Spor Kulübü'nden Alisa İsbir, kadınlarda, Altınyurt Spor Kulübü'nden Alp Eyüpoğlu da erkeklerde şampiyon oldu.
Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:
Kadınlar
1. Alisa İsbir
2. Ada Arıkan
3. Alara Atmaca
3. Elvin Gülışık
Erkekler
1. Alp Eyüpoğlu
2. Mustafa Burak Çufadar
3. Turhan Berke Külcü
3. Aras Atasoy