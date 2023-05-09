Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Hasret Bozkurt beşinci oldu

Katar'ın başkentinde devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalya mücadelesinde Kanadalı rakibine yenildi ve sıkletinde beşinci oldu.

Katar'ın başkentinde devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt bronz madalya mücadelesinde Kanadalı rakibine yenildi ve sıkletinde beşinci oldu.

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt sıkletinde beşinci oldu. Şampiyonanın üçüncü gününde tatamiye çıkan judoculardan kadınlar 57 kilodaki Bozkurt, ilk maçında Letonyalı Anastasija Sokirjanska'yı waza-ari puanıyla yendi. İkinci turda son dünya şampiyonu Brezilyalı Rafaela Silva'yı ipponla yenen judoka üçüncü turda Bosna Hersekli Andjela Samardzic'e waza-ari puan üstünlüğü sağladı, Çeyrek finalde Tokyo Olimpiyat şampiyonu Kosovalı Nora Gjakova'yı ipponla yenen judocu yarı finalist oldu. Bu turda son dünya ikincisi Japon Haruka Funakubo'ya yenilen Bozkurt üçüncülük karşılaşmasında son dünya ve olimpiyat üçüncüsü Kanadalı Jesicca Klimka ile mücadele etti. Rakibine yenilen Hasret Bozkurt sıkletinde beşinci oldu.

Günün diğer müsabakalarında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, Çinli Daga Qing'e, aynı sıkletteki Umalt Demirel Kazakistanlı Daniyar Shamshayev'e ilk turda yenildiler.

Şampiyonada yarın erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak madalya için mücadelesini yapacak. - İSTANBUL