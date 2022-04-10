Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası Abu Dabi'de yapılacak - Haberler

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Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası Abu Dabi'de yapılacak

AA - Musa Samur - Spor
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Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası Abu Dabi'de yapılacak

Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.

Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi'de 4 Mayıs Salı günü başlayacak organizasyon, 05 Haziran Pazar günü sona erecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular, 16-25 Nisan tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.

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AA / Musa Samur - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mayıs, Salı, Spor, Haberler

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