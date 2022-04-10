Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası Abu Dabi'de yapılacak
AA - Musa Samur - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.
Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi'de 4 Mayıs Salı günü başlayacak organizasyon, 05 Haziran Pazar günü sona erecek.
Şampiyonaya katılacak milli sporcular, 16-25 Nisan tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.
???????
AA / Musa Samur - Spor