Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası

Milli sporcu Enver Yıldırım, Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti.

Milli sporcu Enver Yıldırım, Mısır'da düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde erkekler kılıç kategorisinde ön eleme turlarını yenilgisiz geçen Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Milli sporcu, tablo-64'teki mücadelesine 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

Öte yandan şampiyonada erkekler kılıçta mücadele eden Kerem Çağlayan 67'nci, Muhammed Anasız 69'uncu, Tolga Aslan 106'ncı, kadınlar epe branşında Türkiye'yi temsil eden Aleyna Ertürk 67'nci, Gökçe Günaç ise bireysel mücadelesini 95'inci sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın kadınlar flörede milli sporcular İrem Karamete ve Alisa İsbir mücadele edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Mısır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title