Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.

Yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihlerinde sona erecek şampiyonada ülkemizi 8 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek.

Erkekler: 90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, +100 Kiloda Munir Ertuğ.

Demirören Haber Ajansı / Spor