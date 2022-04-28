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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.  

Yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihlerinde sona erecek şampiyonada ülkemizi 8 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek. 

40 ülkeden 154'ü kadın ve 207'si erkek judokanın kayıt yaptırdığı şampiyonada Ay-Yıldızlı judogileri giyecek sporcularımızın maç programı şöyle:  

YARIN

Kadınlar: 48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak, 57 Kiloda Hasret Bozkurt, 

Erkekler: 60 Kiloda Mihraç Akkuş,66 Kiloda Ejder Toktay. 

30 NİSAN CUMARTESİ 

Kadınlar: 63 Kiloda Ayten Yeksan, 70 Kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel, 

Erkekler: 73 Kiloda Umalt Demirel, 81 Kiloda Vedat Albayrak. 

1 MAYIS PAZAR 

Kadınlar: 78 Kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut, 

Erkekler: 90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, +100 Kiloda Munir Ertuğ. 

 


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan, 1 Mayıs, Judo, Spor, Haberler

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