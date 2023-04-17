Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3'üncü gününde 3 madalya

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporcular, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor. 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun 3'üncü gününde milli sporcular, 2 gümüş 1 bronz madalya elde etti.

Avrupa Şampiyonasında milli sporcuların madalya sayısı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 7 oldu.