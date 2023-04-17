Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3'üncü gününde 3 madalya
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporcular, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3'üncü gününde milli sporcular, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor. 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun 3'üncü gününde milli sporcular, 2 gümüş 1 bronz madalya elde etti.Organizasyonda erkekler 67 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Kaan Kahriman koparmada 141 kiloluk derecesiyle gümüş, toplamda 301 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa 3'üncüsü oldu. Kahriman, silkmede ise 160 kilo ile 4'üncü sırada yer aldı.Bu sıkletteki diğer miili sporcu Ferdi Hardal ise silkmede 166 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, koparmada 135, toplamda da 301 kiloluk dereceleriyle 4'üncülüğü elde etti. Sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.
Avrupa Şampiyonasında milli sporcuların madalya sayısı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 7 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor