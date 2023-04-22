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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azeri rakibi Eldaniz Azizli'yi 11-3 mağlup...

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azeri rakibi Eldaniz Azizli'yi 11-3 mağlup...

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azeri rakibi Eldaniz Azizli'yi 11-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azeri rakibi Eldaniz Azizli'yi 11-3 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Uzun Spor Haberler

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