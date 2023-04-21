Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen rakibi Alexandra Angel'e mağlup olarak gümüş madalyanın...
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen rakibi Alexandra Angel'e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen rakibi Alexandra Angel'e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor