Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya...
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor