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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya...

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya...

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kilogramda Yunus Emre Başar, Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Başar Spor Haberler

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