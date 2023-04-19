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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kilo serbest stil finalinde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı rakibi Osman Magomadov'u 5-2 mağlup ederek altın...

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kilo serbest stil finalinde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı rakibi Osman Magomadov'u 5-2 mağlup ederek altın...

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kilo serbest stil finalinde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı rakibi Osman Magomadov'u 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 92 kilo serbest stil finalinde Feyzullah Aktürk, Azerbaycanlı rakibi Osman Magomadov'u 5-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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