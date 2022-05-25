Büyükkılıç, Kayserispor'a kupa finalinde başarı diledi - Haberler

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Büyükkılıç, Kayserispor'a kupa finalinde başarı diledi

AA - Murat Asil - Spor
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Büyükkılıç, Kayserispor'a kupa finalinde başarı diledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'a başarı dileyerek, kupanın ikinci kez Kayseri'ye geleceğine sonuna kadar inandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Sivasspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'a başarı dileyerek, kupanın ikinci kez Kayseri'ye geleceğine sonuna kadar inandıklarını belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kupa finali öncesi tüm Kayseri'yi bir araya getirdiklerini ve sarı-kırmızılı takıma destek olmak amaçlı İstanbul'a ücretsiz ulaşım imkanı sunduklarını bildirdi.

Takıma inançlarının tam olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "İki güzide Anadolu takımının finale kalması bizleri ayrıca sevindirmiştir. Gururumuz olan sarı-kırmızılı takımımızın kupayı alması için destek vermek üzere hep beraber İstanbul'da buluşacağız. İnşallah o kupa bir kez daha Kayseri'ye gelecek. Teknik heyetten, başkanımıza, futbolcularımızdan taraftarımıza kadar tüm takıma inancımız tamdır. Tek yürek olan şehrimizde Kayserispor'a destek olmanın tam zamanı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a gidemeyecek vatandaşlar için de Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kurulacağını belirten Büyükkılıç, karşılaşmanın dostça geçeceğine inandığını kaydetti.

AA / Murat Asil - Spor

Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, İstanbul, Kayseri, Spor, Haberler

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