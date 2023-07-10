Büyükçekmece'de 5. Körfez Açık Deniz Yüzme Yarışması Düzenlendi

Büyükçekmece'de Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması'na 150 sporcu katıldı. Yarışmada 2 bin 500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda yarışıldı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı'dan aldı.