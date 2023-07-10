Büyükçekmece'de 5. Körfez Açık Deniz Yüzme Yarışması Düzenlendi
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Büyükçekmece'de Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması'na 150 sporcu katıldı. Yarışmada 2 bin 500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda yarışıldı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı'dan aldı.
Büyükçekmece'de, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliği ile '5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması düzenlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor