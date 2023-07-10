Üye Girişi
Haberler
Büyükçekmece'de 5. Körfez Açık Deniz Yüzme Yarışması Düzenlendi

Büyükçekmece'de 5. Körfez Açık Deniz Yüzme Yarışması Düzenlendi

Spor Haberleri

Büyükçekmece'de Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması'na 150 sporcu katıldı. Yarışmada 2 bin 500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda yarışıldı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı'dan aldı.

Büyükçekmece'de, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü iş birliği ile '5. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece Mimar Sinan Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title