Büyükçekmece Basketbol, Martynas Sajus'u kadrosuna kattı ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Almanya'nın Medi Bayreuth takımında forma giyen Litvanyalı Martynas Sajus'u kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Almanya'nın Medi Bayreuth takımında forma giyen Litvanyalı Martynas Sajus'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Martynas Sajus ile anlaşmaya varmıştır." denildi. Kariyerinde Zalgiris Kaunas, Polpharma Starogard, King Szczecin, Penevezys Lietkabelis, BAXI Manresa ve Medi Bayreuth formaları giyen 26 yaşındaki basketbolcunun, pivot pozisyonunda oynadığı kaydedildi. Sajus'un, Medi Bayreuth formasıyla 2021-2022 sezonunu 11,4 sayı ve 6,9 ribaunt ortalamasıyla tamamladığı aktarıldı. Spor AA / Hilmi Sever Büyükçekmece basketbol ING Bank Almanya Spor Haberler

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