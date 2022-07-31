Büyükçekmece Basketbol, Martynas Sajus'u kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece Basketbol, Martynas Sajus'u kadrosuna kattı

Büyükçekmece Basketbol, Martynas Sajus'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Almanya'nın Medi Bayreuth takımında forma giyen Litvanyalı Martynas Sajus'u kadrosuna kattı.

 - Güncelleme:

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Almanya'nın Medi Bayreuth takımında forma giyen Litvanyalı Martynas Sajus'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Martynas Sajus ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Kariyerinde Zalgiris Kaunas, Polpharma Starogard, King Szczecin, Penevezys Lietkabelis, BAXI Manresa ve Medi Bayreuth formaları giyen 26 yaşındaki basketbolcunun, pivot pozisyonunda oynadığı kaydedildi.

Sajus'un, Medi Bayreuth formasıyla 2021-2022 sezonunu 11,4 sayı ve 6,9 ribaunt ortalamasıyla tamamladığı aktarıldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Büyükçekmece basketbol ING Bank Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title