Büyükçekmece Basketbol, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti - Haberler

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Büyükçekmece Basketbol, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Büyükçekmece Basketbol, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna dahil etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, tecrübeli oyuncu Can Maxim Mutaf'ı transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, tecrübeli oyuncu Can Maxim Mutaf'ı transfer etti.

Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Can Maxim Mutaf, kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor, Banvit, Anadolu Efes, Beşiktaş, Bursaspor ve Darüşşafaka formaları giydi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Can Maxim Mutaf Büyükçekmece basketbol Spor Haberler

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