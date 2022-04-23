Büyükçekmece Basketbol: 70-78 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece Basketbol: 70-78

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
 - Güncelleme:
Büyükçekmece Basketbol: 70-78

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx), Ali Köseoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre 6 (xx), Mahir (x), Can (x), Roll 10 (xx), Mbaye 13 (xx), Taylor 7 (xx), Tyus 6 (xx), Colson 21 (xxx), Burak Can 7 (xx),BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kadir (xx), Milosevic...

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx), Ali Köseoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre 6 (xx), Mahir (x), Can (x), Roll 10 (xx), Mbaye 13 (xx), Taylor 7 (xx), Tyus 6 (xx), Colson 21 (xxx), Burak Can 7 (xx),

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kadir (xx), Milosevic 6 (xx), Mehmet Fırat (xx), Miller 14 (xxx), Mustafa 2 (xx), Crawford 23 (xxxx), Enes Berkay 4 (xx), Bruinsma 6 (xx), Herun 13 (xxx), Kadir 10 (xxx)

1'İNCİ PERİYOT: 23-14

İLK YARI: 39-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, salondan 78-70 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan Pınar Karşıyaka birinci çeyreği 23-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi yeşil-kırmızılılar devreye 1 sayı farkla, 39-38 galip girdi. Konuk Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı. Hem hücumda hem de savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol üçüncü çeyreği 56-51'lik skorla önde kapattı. Son çeyrekte de Karşıyaka'ya geçit vermeyen konuk takım İzmir deplasmanından 78-70 galip ayrıldı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, Karşıyaka, basketbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title